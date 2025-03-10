Суд отправил блогера Митрошину под домашний арест по делу об отмывании денег

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Чертановский суд Москвы избрал блогеру Александре Митрошиной меру пресечения в виде домашнего ареста до 24 апреля по делу об отмывании денег.

Судебная инстанция запретила блогеру пользоваться интернетом и средствами связи, вступать в контакт с фигурантами дела и иными лицами, кроме близких родственников.

В свою очередь, адвокат Митрошиной Михаил Мушаилов заявил ТАСС, что они не планируют подавать апелляцию на решение суда. От иных комментариев сторона защиты отказалась.

Митрошина была задержана 7 марта в Краснодарском крае, на следующий день ее доставили в Москву к следователям.

СК установил, что блогер уклонилась от уплаты налогов на 127 миллионов рублей, а после легализовала средства, купив недвижимость в Москве. В прокуратуре заявили, что уклонение от налогов произошло из-за того, что Митрошина использовала упрощенную схему налогообложения.

Доход ей поступал от оказания услуг по допобразованию детей и взрослых. Деньги перечислялись напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих блогеру услуги ИП.

10 марта во время судебного заседания по поводу избрания блогеру меры пресечения прокуратура настаивала на домашнем аресте, указывая на то, что Митрошина признала свою вину. Защита блогера придерживалась аналогичной позиции. Адвокаты девушки отметили, что их подзащитная готова сотрудничать со следствием и не представляет общественной опасности.

Однако следствие выражало несогласие с данной позицией, напомнив, что Митрошина скрылась от следствия, поэтому ее объявляли в розыск.

Также следователи указали на то, что блогер в последнее время постоянно жила в ОАЭ, где имеет обширные связи. Поэтому Следственный комитет РФ требовал арестовать ее.

По делу о легализации средств в особо крупном размере Митрошиной грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

