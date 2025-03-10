СК попросит суд арестовать блогера Митрошину по делу об отмывании денег

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следствие намерено направить в Чертановский районный суд Москвы ходатайство об избрании блогеру Александре Митрошиной меры пресечения, связанной с лишением свободы по делу об отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

Сотрудники столичного СК продолжают изучать хозяйственно-финансовую документацию блогера. Блогера также проверяют на причастность к другим экономическим преступлениям.

Митрошина была задержана 7 марта в Краснодарском крае. Ее подозревают в легализации средств в особо крупном размере. По данным СК, блогер приобрела свыше 127 миллионов рублей в результате уклонения от уплаты налогов. Деньги она легализовала, купив недвижимость в Москве.

В прокуратуре выяснили, что блогер использовала упрощенную схему налогообложения, а доход получала от оказания услуг по допобразованию детей и взрослых. Деньги ей поступали напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ее ИП.

8 марта Митрошина была доставлена к следователям в Москву. Блогер признала свою вину, в связи с чем ей было предъявлено обвинение. Теперь Митрошиной грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

