Блогер Александра Митрошина доставлена к следователю в Москву

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Блогер Александра Митрошина доставлена в отдел столичного СК для проведения следственных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Митрошина была задержана в Краснодарском крае 7 марта. Она подозревается в легализации средств в особо крупном размере. По версии следствия, блогер приобрела более 127 миллионов рублей в результате уклонения от уплаты налогов. Деньги она легализовала, купив недвижимость в Москве.

В прокуратуре уточнили, что Митрошина применяла упрощенную схему налогообложения, а доход получала от оказания услуг по дополнительному образованию детей и взрослых. Поступление денег от предпринимательской деятельности она организовала напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ее ИП.

Митрошина скрывалась от органов следствия, поэтому была объявлена в розыск. Теперь ей грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

