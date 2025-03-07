Блогер Митрошина скрывалась от органов следствия

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Саша Митрошина. Она же Матерь Бложья

Блогер Александра Митрошина скрывалась от органов следствия и была объявлена в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД РФ.

Как уточнило ведомство, сотрудники полиции задержали ее в аэропорту Сочи.

Против блогера возбуждено уголовное дело об отмывании денег в особо крупном размере. Ей грозит до 7 лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллиона рублей. В рамках расследования дела Митрошину проверят на причастность и к совершению других преступлений в экономической сфере.

По данным следствия, Митрошина с 2020 по 2022 год, имея статус индивидуального предпринимателя и упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом для дохода до 150 миллионов рублей, получила деньги от оказания образовательных услуг для детей и взрослых. При этом ее доход превышал верхнюю границу.

Блогер не хотела переходить на общую систему налогообложения, чтобы ее лимит не повысился. Она организовала поступление средств на счета трех ИП, тем самым приобретя 127 миллионов рублей. Затем девушка легализовала часть средств, купив недвижимость в Москве.

