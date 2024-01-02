Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 января, 21:00

Шоу-бизнес

ФНС обязала блогера Митрошину выплатить долг по налогам в 145 млн рублей – СМИ

Фото: vk.com/alexandramitroshina_vk

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обязала блогера Александру Митрошину выплатить долг в размере более 145 миллионов рублей. Об этом сообщает Life.ru.

По информации издания, после инцидента с неуплатой налогов в марте 2023 года, блогер обещала не повторять нарушений. Однако сейчас ФНС вновь выставила ей счет по долгам на 145 270 431 рубль.

В марте 2023 года в отношении Митрошиной возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Она применяла упрощенную схему налогообложения, зарабатывая в несколько раз больше.

Спустя месяц блогер погасила задолженность перед ФНС, заплатив 120 миллионов рублей.

Блогер Митрошина заявила, что погасила основной долг в 127 миллионов рублей

Читайте также

шоу-бизнес
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика