ФНС обязала блогера Митрошину выплатить долг по налогам в 145 млн рублей – СМИ

Фото: vk.com/alexandramitroshina_vk

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обязала блогера Александру Митрошину выплатить долг в размере более 145 миллионов рублей. Об этом сообщает Life.ru.

По информации издания, после инцидента с неуплатой налогов в марте 2023 года, блогер обещала не повторять нарушений. Однако сейчас ФНС вновь выставила ей счет по долгам на 145 270 431 рубль.

В марте 2023 года в отношении Митрошиной возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Она применяла упрощенную схему налогообложения, зарабатывая в несколько раз больше.

Спустя месяц блогер погасила задолженность перед ФНС, заплатив 120 миллионов рублей.



Блогер Митрошина заявила, что погасила основной долг в 127 миллионов рублей