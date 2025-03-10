10 марта, 10:57Шоу-бизнес
СК потребовал арестовать Митрошину, несмотря на полное признание вины
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Следственный комитет РФ потребовал у суда арестовать и отправить в СИЗО блогера Александру Митрошину, несмотря на ее полное признание вины. Об этом в беседе с ТАСС заявил ее адвокат Михаил Мушаилов.
Защита блогера, в свою очередь, выступила с просьбой отправить свою подзащитную под домашний арест. Юристы обратили внимание, что она выражает готовность к сотрудничеству со следствием, а также не представляет общественной опасности.
Митрошину задержали 7 марта в Краснодарском крае по подозрению в легализации средств в особо крупном размере. СК считает, что она получила более 127 миллионов рублей, уклонившись от уплаты налогов. Деньги блогер легализовала, купив недвижимость в Москве.
Прокуратура выяснила, что Митрошина использовала упрощенную схему налогообложения и получала доход от оказания услуг по допобразованию для детей и взрослых. Деньги поступали на счета трех индивидуальных предпринимателей, которые оказывали услуги ее ИП.
8 марта блогера доставили к следователям в Москву, в беседе с которыми она признала вину. В связи с этим ей предъявили обвинение. Теперь Митрошиной грозит до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.
В настоящее время правоохранители продолжат изучать хозяйственно-финансовую документацию блогера, а также проверяют ее на причастность к другим экономическим преступлениям.
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