СК потребовал арестовать Митрошину, несмотря на полное признание вины

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следственный комитет РФ потребовал у суда арестовать и отправить в СИЗО блогера Александру Митрошину, несмотря на ее полное признание вины. Об этом в беседе с ТАСС заявил ее адвокат Михаил Мушаилов.

Защита блогера, в свою очередь, выступила с просьбой отправить свою подзащитную под домашний арест. Юристы обратили внимание, что она выражает готовность к сотрудничеству со следствием, а также не представляет общественной опасности.

Митрошину задержали 7 марта в Краснодарском крае по подозрению в легализации средств в особо крупном размере. СК считает, что она получила более 127 миллионов рублей, уклонившись от уплаты налогов. Деньги блогер легализовала, купив недвижимость в Москве.

Прокуратура выяснила, что Митрошина использовала упрощенную схему налогообложения и получала доход от оказания услуг по допобразованию для детей и взрослых. Деньги поступали на счета трех индивидуальных предпринимателей, которые оказывали услуги ее ИП.

8 марта блогера доставили к следователям в Москву, в беседе с которыми она признала вину. В связи с этим ей предъявили обвинение. Теперь Митрошиной грозит до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

В настоящее время правоохранители продолжат изучать хозяйственно-финансовую документацию блогера, а также проверяют ее на причастность к другим экономическим преступлениям.

