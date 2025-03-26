Защита блогера Елены Блиновской обжаловала ее приговор

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Защита блогера Елены Блиновской, которой назначили 5 лет колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств, подала жалобу на решение суда. Об этом ТАСС сообщили в Савеловском суде Москвы, где рассматривалось дело осужденной.

Апелляция будет рассмотрена позднее в Мосгорсуде.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. По версии следствия, она снизила доходы для уклонения от уплаты налогов. Для этого Блиновская использовала 18 организаций и 3 индивидуальных предпринимателей.

В начале марта суд назначил Блиновской 5 лет колонии общего режима по делу о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. При этом блогера освободили от ответственности за уклонение от уплаты налогов из-за истечения срока давности.

С блогера также взыскали штраф в размере 1 миллиона рублей и наложили запрет на осуществление предпринимательской деятельности на 4 года, а все имущество Блиновской и ее мужа было обращено в доход государства. Более того, с нее взыскали свыше 587 миллионов рублей.

Блиновская отбыла из назначенного ей срока уже около двух лет. По мнению юриста Александра Хаминского, блогер может рассчитывать на УДО через 6 месяцев.

