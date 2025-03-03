Мать Блиновской сравнила приговор блогеру с растерзанием

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Мать блогера Елены Блиновской сравнила приговор ее дочери с растерзанием. Вопрос журналистов о том, что будет с детьми, отец "королевы марафонов" переадресовал суду.

В свою очередь, адвокат Блиновской Наталия Сальникова сообщила ТАСС, что на следующей неделе после согласования решит вопрос об обжаловании приговора.

Суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима по делу о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. При этом ее освободили от ответственности за уклонение от уплаты налогов из-за истечения срока давности.

Приговор Блиновская восприняла спокойно, без слез. Вердикт судьи она выслушала стоя.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. По версии следователей, она снизила доходы для уклонения от уплаты налогов, использовав 18 организаций и трех ИП. Свою вину блогер признала.

Она также полностью признала сумму налоговых недоимок и "отмытых" денег. Спустя время Блиновская была признана банкротом.

Прокурор требовал приговорить Блиновскую к шести годам колонии, назначить ей штраф в размере 1,5 миллиона рублей, ограничить ее в коммерческой деятельности на пять лет, а также изъять имущество блогера и ее мужа.