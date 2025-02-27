Блогер Блиновская отказалась от последнего слова в суде

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Блогер Елена Блиновская на заседании в суде отказалась от последнего слова, но признала вину и раскаялась в ходе прения сторон. Об этом сообщает РИА Новости.

Блиновская заявила, что инкриминируемые ей статьи предусматривают и иные виды наказания, а не только лишение свободы. Последнее, уточнила она, повлияет на судьбу детей – 9-классника, обучающихся в средней школе близнецов и дочери, которой еще нет пяти лет. В связи с этим блогер попросила суд применить статью 82 УК России, предусматривающую отсрочку наказания матери до достижения детьми 14 лет.

"Моя главная обязанность – быть с детьми и заниматься их воспитанием", – сказала Блиновская.

Однако прокурор возразила против такого варианта, заявив, что дети не помешали блогеру совершать преступления. К тому же у них есть отец, бабушки и дедушки, которые могут заняться воспитанием.

Адвокат Блиновской также просил суд освободить ее от наказания за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Приговор вынесет Савеловский суд Москвы в понедельник, 3 марта.

Блогера задержали в апреле 2023 года. Следствие считает, что Блиновская снизила доходы для уклонения от уплаты налогов. Она использовала 18 организаций и трех ИП.

Прокурор предложил назначить Блиновской наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Также ей может быть назначен штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Более того, гособвинение предложило ограничить Блиновскую в праве заниматься коммерческой деятельностью на пять лет.