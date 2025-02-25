Суд приостановил производство по делу о банкротстве Алексея Блиновского

Фото: ТАСС/пресс-служба Пресненского суда

Арбитражный суд Ярославской области приостановил производство по делу о банкротстве мужа блогера Елены Блиновской Алексея. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Соответствующее решение было принято на заседании, которое проводилось в закрытом формате.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Следователи сообщили, что она снизила доходы для уклонения от уплаты налогов. В марте прошлого года блогеру и ее супругу было предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Гособвинитель запросила для Блиновской 6 лет колонии общего режима, а также попросила назначить штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Кроме того, прокурор потребовала полностью ограничить ее в коммерческой деятельности на 5 лет и конфисковать имущество блогера вместе с недвижимостью ее мужа.

Спустя время суд признал ее банкротом. В отношении нее ввели процедуру реализации имущества.

Между тем дело, которое было возбуждено против Блиновского, выделили в отдельное производство из-за того, что в июне его объявили в федеральный розыск. Причиной стала его неявка к следователю.

На данный момент, как утверждают СМИ со ссылкой на знакомого Блиновского, муж блогера находится в зоне СВО. В связи с этим адвокат Блиновского в конце прошлого года направлял в суд ходатайство о приостановлении процедуры банкротства.

