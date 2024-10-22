РБК: Алексей Блиновский стал снайпером в зоне СВО

Фото: ТАСС/пресс-служба Пресненского суда

Муж блогера Елены Блиновской Алексей стал снайпером в зоне СВО. Об этом РБК сообщил его знакомый.

По словам собеседника издания, Блиновский прошел полный курс обучения и "успел отработать в паре под Красногоровкой ДНР".

Между тем телеграм-каналы сообщили, что он в ближайшее время может вновь отправиться в расположение одной из бригад Вооруженных сил РФ. В свою очередь, по словам сослуживца мужа блогера, после завершения обучения Блиновскому дали личную СВД. Также во время тренировок он помогал командирам натаскивать новичков.

Ранее экс-адвокат Эльман Пашаев рассказывал, что Блиновский служит в зоне спецоперации в составе Донецкого корпуса под позывным Брикс. Он уточнил, что муж Блиновской занимается сборкой беспилотников и организацией их логистики. Более того, он закупил партию дронов для ВС РФ на 50 миллионов рублей, добавил Пашаев.

Столичный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Блиновской в начале августа. Также прокуратура утвердила обвинительное заключение.

По версии следствия, блогер при пособничестве своего супруга и других людей заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей, что привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. Однако она снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставив в налоговую декларации с поддельными сведениями и уклонившись тем самым от уплаты налогов.

Свою вину в уклонении от налогов Блиновская признала. Она будет находиться в СИЗО до 2 февраля 2025 года, на ее имущество наложен арест.

Между тем возбужденное против Блиновского дело выделили в отдельное производство из-за того, что в июне его объявили в федеральный розыск. Причиной стала его неявка к следователю.