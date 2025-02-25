Суд арестовал вездеход-амфибию, гидроциклы и аэролодку мужа Блиновской

Фото: ТАСС/пресс-служба Пресненского суда

Суд арестовал у мужа блогера Елены Блиновской Алексея вездеход-амфибию Sherp, два гидроцикла BRP Sea-Doo RXT X300 и аэролодку "Фантом". Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Как уточнил собеседник агентства, вездеход Блиновского стоит около 10 миллионов рублей, гидроциклы – около 6 миллионов рублей, аэролодка оценивается в 7 миллионов. Вместе с тем у Блиновского арестовали мотоцикл Harley Davidson за 4 миллиона рублей, автомобиль УАЗ-452 и прицепы к нему, два раритетных охотничьих ружья Beretta и Benelli, а также 1,4 миллиарда рублей на счетах и доли в нескольких компаниях.

В свою очередь, адвокат Блиновского Юлия Новичкова сообщила, что его имущество было арестовано в 2023 году.

В марте 2024 года следствие обвинило супругов Блиновских в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, 706 из которых они успели легализовать. Тогда же им предъявили обвинение в окончательной редакции.

По версии следствия, блогер при пособничестве своего супруга и других людей заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей, что привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. Блиновская снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставив декларации с ложными сведениями и уклонившись тем самым от уплаты налогов.

В конце 2024 года адвокат Блиновского подал в суд ходатайство о приостановлении процедуры банкротства. Юрист обосновал просьбу уходом своего клиента на службу в зону СВО.