Адвокат попросил приостановить процедуру банкротства Блиновского из-за его службы на СВО

Фото: пресс-служба пресненского суда

Адвокат Алексея Блиновского подал в суд ходатайство о приостановлении процедуры банкротства, поскольку он служит в зоне СВО. Об этом заявила судья Виктория Белякова, передает ТАСС.

18 ноября заседание по делу о банкротстве мужа богера Елены Блиновской проходит в Арбитражном суде Ярославской области. Иск ПАО "Сбербанк России" о признании Блиновского банкротом поступил в суд 27 июня.

Между тем 13 ноября судебная инстанция признала банкротом Блиновскую. В отношении нее ввели процедуру реализации имущества.

В марте 2024 года следствие обвинило супругов Блиновских в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, 706 из которых они успели легализовать. Тогда же им предъявили обвинение в окончательной редакции.

По версии следствия, блогер при пособничестве своего супруга и других людей заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей, что привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. При этом Блиновская снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставив в налоговую декларации с ложными сведениями и уклонившись тем самым от уплаты налогов.

Свою вину Блиновская признала. Она будет находиться под стражей до 2 февраля 2025 года. Из общей суммы задолженности перед государством, составляющей 1 151 722 000 рублей, блогер выплатила в полном объеме недоимку по НДФЛ в размере 320 286 000 рублей.

Между тем следствие по делу Блиновского остановлено на период действия его контракта с Минобороны РФ. Также отменена мера пресечения в виде запрета определенных действий.

