Личная помощница Блиновской рассказала о бурной жизни блогера

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Личная помощница Елены Блиновской Мария Ростова рассказала в Савеловском суде Москвы, что блогер вела бурную жизнь, передает РИА Новости.

По ее словам, королева марафонов посещала различные мероприятия, участвовала в благотворительности, общалась с подписчиками и одновременно получала образование в нескольких вузах. Ростова пояснила, что Блиновская училась психологии в разных вузах, и это занимало у нее все время.

"Например, надо появиться на публичном мероприятии, а она оставалась на лекции. Это похвально, но для публичного человека странно", – заявила свидетель на допросе.

Она подчеркнула, что Блиновская относилась к учебе не формально, а преподаватели уважали ее. Кроме того, блогер занималась благотворительностью и часто помогала людям, не афишируя это.

Ранее другой свидетель рассказывала, что ее зарплата росла в зависимости от финансового роста компании Блиновской. Сначала свидетель получала 200 тысяч рублей, но потом эта сумма выросла до 4 миллионов рублей в месяц.

В марте 2024 года следствие обвинило Елену и Алексея Блиновских в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, 706 из которых они успели легализовать. Тогда же им предъявили обвинение в окончательной редакции.

Суд зарегистрировал дело Блиновской 6 августа. До этого столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение.

По версии следователей, блогер при пособничестве своего супруга и других людей заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей, что привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. При этом Блиновская снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставив в налоговую декларации с ложными сведениями и уклонившись тем самым от уплаты налогов.

Свою вину Блиновская признала. Она будет находиться под стражей до 2 февраля 2025 года.

Из общей суммы задолженности перед государством, составляющей 1 151 722 000 рублей, блогер выплатила в полном объеме недоимку по НДФЛ в размере 320 286 000 рублей. После погашения остатка основного долга – недоимки по НДС в размере 587 665 000 рублей – останется оплатить штраф, который сейчас составляет 221 миллион рублей и пени в размере 340 миллионов рублей.

Тем временем следствие по делу Блиновского остановлено на период действия его контракта с Минобороны РФ. Также отменена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Блиновский служит в зоне спецоперации.