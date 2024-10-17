Следствие по делу супруга Блиновской остановлено на время его контракта с МО

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Следствие по делу Алексея Блиновского остановлено на период действия его контракта с Минобороны РФ. Также отменена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщила судья Арбитражного суда Ярославской области Виктория Белякова на заседании по делу о банкротстве Блиновского, передает РИА Новости.

Заявление о признании должника несостоятельным было подано в суд 26 июня. Кредитором выступил ПАО Сбербанк России, должником – Блиновский. Сумма требований превышает 7,5 миллиона рублей, отметила Белякова.

В суд были предоставлены документы от представителя должника, в соответствии с которыми на основании ходатайства командира войсковой части 41 698 МО РФ и постановления старшего следователя 19 сентября предварительное следствие по уголовному делу в отношении Блиновского было приостановлено на период мобилизации.

В марте 2024 года следствие обвинило Елену и Алексея Блиновских в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, 706 из которых они успели легализовать. Тогда же им предъявили обвинение в окончательной редакции.

Позже в СМИ появилась информация о том, что Блиновский ушел на службу в зону СВО. По данным телеграм-каналов, мужчина вступил в ряды участников спецоперации, чтобы реабилитироваться и добиться освобождения супруги из СИЗО.

В сентябре стало известно, что его задержали в зоне СВО. Тогда же в суд Ярославской отложил заседание по делу о банкротстве Блиновского, так как он находится в зоне спецоперации и не был предупрежден о судебном слушании.