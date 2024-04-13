СМИ: супруг блогера Елены Блиновской отправился на службу в зону СВО

В СМИ появилась информация о том, что муж блогера Елены Блиновской ушел на службу в зону СВО. По данным телеграм-каналов, Алексей Блиновский вступил в ряды участников Специальной военной операции, чтобы реабилитироваться и добиться освобождения супруги из СИЗО.

Ранее ей изменили меру пресечения на более строгую после того, как стало известно о нарушении условий домашнего ареста. В декабре 2023 года в своем загородном доме Блиновская устроила вечеринку, гостями на которой, в том числе, были свидетели по ее уголовному делу.

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