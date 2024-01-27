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27 января, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Левон Оганезов

"Откройте, Давид": Левон Оганезов

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Давид Виннер встретился с пианистом, композитором, актером и народным артистом России Левоном Оганезовым.

Под его аккомпанемент выступали десятки, если не сотни великих артистов: Русланова, Миронов, Кобзон. Никто не знает историю отечественной эстрады так, как Левон Саркисович.

Вместе с ним Давид отправился в музыкальное путешествие: вспомнили отрывки из великого советского кино, узнали, кто на самом деле написал марш "Прощание славянки", почему многие композиторы творили под чужими именами, какие популярные мелодии были заимствованы у европейцев. Кроме того, поговорили о Петре Лещенко, Изабелле Юрьевой и попытались проанализировать музыку тех, кто выступает сегодня.

Подробнее – в программе "Откройте, Давид".

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