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26 января, 15:00

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Редкие каменные блоки с надписями XVI века покажут в "Коломенском"

Редкие каменные блоки с надписями XVI века покажут в "Коломенском"

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Редкие каменные блоки с надписями XVI века покажут в музее-заповеднике "Коломенское". Выставка называется "Средневековое граффити церкви Вознесения. Новые открытия" и продлится до 12 мая.

В коллекцию вошли пять экспонатов, которые нашли в 1970-е годы во время раскопок. На камнях можно увидеть тонкие пересекающиеся линии, но расшифровать их пока не удалось. Сотрудники музея-заповедника продолжают изучать экспонаты, чтобы узнать значение символов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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