Главному зданию бывшей аптеки Феррейна в Москве вернули исторический цвет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Москве завершилась реставрация главного фасада здания бывшей аптеки Феррейна. В ходе работ специалисты вернули ему исторический светло-песчаный цвет, сообщил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Объект располагается по адресу улица Никольская, дом 19–21, строение 2. Он включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. По словам Емельянова, здание является украшением Никольской улицы и всего Китай-города.

"В настоящее время специалисты завершили реставрацию главного фасада. Он облицован радомским песчаником светло-бежевого оттенка. Этот вид натурального камня содержит много железа. Со временем при атмосферном воздействии оно начало проявляться на фасадах рыжими пятнами", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что благодаря реставрации с применением современных технологий, методов и приемов первоначальный цвет удалось вернуть.

Первым этапом работ стала реставрация четырех скульптур богини здоровья Гигиеи (Гигеи). В ходе мероприятий специалисты также привели в порядок цоколь здания, окрасили стальной козырек над парадным входом, отреставрировали окна и провели другие работы.

Аптеку на Никольской улице в 1862 году открыл почетный гражданин Москвы Карл Феррейн. Спустя десять лет он передал ее сыну Владимиру. Тот решил расширить дело и арендовал часть соседнего здания.

Следующая перестройка коснулась аптеки в конце XIX века. В те годы она приобрела вид четырехэтажного дома с подвалом благодаря труду архитектора Адольфа Эрихсона. Аптека просуществовала до 2000 года.

Ранее стало известно, что в Басманном районе столицы восстановят историческое здание. Речь шла о бывшем больничном корпусе Мясницкого отделения Чернорабочей больницы, который построили в XIX веке. Его выставили на торги для последующей аренды.



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