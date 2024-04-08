PR-директор Павла Деревянко опровергла информацию о мошенничестве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Информация о том, что якобы мошенники пытались выманить 550 тысяч рублей у актера Павла Деревянко под видом знакомых, не соответствует действительности. Об этом рассказала PR-директор актера Екатерина Комолова Москве 24.

"Я не знаю, почему телеграм-каналы печатают, не проверяя. Павел уже опроверг и тем и другим", – отметила она.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Деревянко написал неизвестный под видом его знакомого и попросил перевести ему в долг 300 тысяч рублей на карту. По данным Агентства "Москва", актер перевел указанную сумму по реквизитам, однако позже злоумышленник попросил еще 250 тысяч.

"На этот раз мужчина догадался, что общается с мошенником, который, в свою очередь, поняв, что обман раскрыт, удалил всю переписку", – рассказал собеседник агентства.

Деревянко обратился в банк, где ему сообщили, что перевод был заблокирован. Также актеру посоветовали сообщить в полицию о случившемся. Артист написал заявление 5 апреля, через два дня правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

В ноябре прошлого года москвич обратился в полицию из-за "денежных махинаций" Деревянко и его партнера Григория Мулузяна. Они якобы не выполнили обязательства по заключенному с ним контракту. По словам мужчины, с сентября 2022 по май 2023 года он заключил с ними три договора займа на общую сумму более миллиона рублей, однако обязательства не выполнены и средства не возвращены. По данному факту полиция в Москве начала проверку.

При этом агент Деревянко Елена Галанова ситуацию комментировать отказалась.

Позже на актера подала в суд женщина, также пострадавшая от мошенничества. Гражданка Жанна Я. потребовала с актера 250 тысяч долларов (более 22 миллионов рублей).

Сам Мулузян заявил, что с конца 2019-го он вместе с Деревянко торговал на бирже криптовалют. Артист подключал разных клиентов, но когда произошли проблемы и вкладчики потребовали деньги назад, Деревянко якобы во всем обвинил Мулузяна.

