Экс-партнер Деревянко по бизнесу рассказал о попытке актера уйти от долговых обязательств

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бывший деловой партнер актера Павла Деревянко по криптобизнесу Григорий Мулузян рассказал свою версию произошедшего. Об этом сообщает телеканал "360".

По его словам, он на самом деле сотрудничал с актером по бизнесу, однако обвинения в мошенничестве отрицает.

"Я не отрицаю, что были эти деньги, а Деревянко отрицает. Его позиция в том, что его якобы обманули, чтобы он ушел от долговых обязательств", – заявил Мулузян.

При этом бизнесмен предупредил, что свою часть долга будет отдавать обманутым клиентам. Кроме того, он отметил, что Деревянко действительно обратился в правоохранительные органы с заявлением на него и на другого бизнесмена Сергея Николенко.

"Деревянко, если хочет сделать себя невинной овечкой, будто не брал этих денег, пусть люди с ним судятся. Пусть эту карму переживет", – подчеркнул Мулузян.

Бизнесмен заключил, что на данный момент по уголовному делу он проходит как свидетель.

Ранее стало известно, что житель Москвы обратился в полицию из-за "денежных махинаций" Деревянко и его партнера Григория Мулузяна. Они якобы не выполнили обязательства по заключенному с ним контракту.

Москвич заявил, что с сентября 2022 по май 2023 года он заключил с ними три договора займа на общую сумму более миллиона рублей. По его словам, сроки возврата истекли, однако обязательства не выполнены и средства не возвращены.

На этом фоне полиция в Москве начала проверку. Агент Деревянко Елена Галанова ситуацию комментировать отказалась.

После этого стало известно об еще одной пострадавшей от мошенничества женщине. Она подала в суд на Деревянко. Гражданка Жанна Я. потребовала с актера 250 тысяч долларов (более 22 миллионов рублей).

Комментируя ситуацию, Мулузян заявил, что с конца 2019-го он вместе с Деревянко торговал на бирже криптовалют. Артист подключал разных клиентов, но когда произошли проблемы и вкладчики потребовали деньги назад, Деревянко якобы во всем обвинил Мулузяна.

"Безопасный город": актера Деревянко обвинили в мошенничестве на сумму более 1 млн рублей