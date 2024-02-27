Эксперт заявил, что Безрукова могли обмануть мошенники из-за рубежа

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Актер Сергей Безруков заявил, что почти отправил деньги мошенникам, которые смогли подделать голос его коллеги Константина Хабенского. Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в эфире радио КП сообщил, что такие ситуации происходят все чаще по мере развития нейросетей.

Безруков рассказал, что голос в сообщении от мошенников был неотличим от Хабенского. По словам Раевского, методов борьбы с подобными ситуациями пока не так много, при этом подделать чужой голос при текущем уровне развития технологий совсем нетрудно. А поскольку речь идет об известном человеке, о его голосе "можно найти много материала", отметил эксперт.

Вместе с тем Раевский не исключил, что Безрукова пытались обмануть аферисты, которые работали из-за рубежа. Обезопасить себя от таких мошенников сложно, уточнил эксперт. Существует действенный способ – это связаться с человеком в других соцсетях или позвонить.

"Если у вас есть сомнения в процессе коммуникации, просто нужно по другому каналу связаться... и убедиться, что человек действительно вам писал", – заключил эксперт.

Ранее стало известно, что мошенники посредством нейросети пытались выманить у директора певца Александра Буйнова Сергея Пудовкина крупную сумму в криптовалюте. Как уточнил представитель исполнителя, аферисты от имени деятеля вступили с ним в переписку в Telegram. Они прислали сгенерированное нейросетью видео, чтобы подтвердить, что разговор ведет именно Буйнов.

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