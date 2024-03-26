26 марта, 11:35Шоу-бизнес
Блиновские приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Блогер Елена Блиновская и ее муж Алексей приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.
В частности, женщине вменяют преступления по статьям "Уклонение физического лица от уплаты налогов", "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" и "Неправомерный оборот средств платежей".
В свою очередь, ее супруг обвиняется в статьям "Пособничество в уклонение физического лица от уплаты налогов", а также по статье об отмывании денег.
После того как пара ознакомится с материалами уголовного дела, его передадут для утверждения обвинительного заключения и направления в суд, добавили в СК.
22 марта следствие обвинило Блиновскую и ее мужа в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. По данным СК, 706 из них пара уже успела легализовать.
В этот же день правоохранители предъявили супругам расширенное обвинение в окончательной редакции. При этом Блиновская решила изменить свою позицию, признав вину лишь в части уклонения от уплаты налогов.
Как уточнила ее адвокат Наталья Сальникова, само дело состоит из примерно 30 томов.
Блиновская была задержана еще в апреле 2023 года в Смоленской области на границе с Белоруссией. В СМИ писали, что женщина планировала скрыться в другой стране.
Блогера обвинили в неуплате налогов и легализации средств. Она раскаялась в содеянном и в полном объеме признала вину. В январе суд ужесточил меру пресечения Блиновской, арестовав ее до 26 апреля.
СК РФ завершил следствие по делу блогера Елены Блиновской и ее мужа – СМИ