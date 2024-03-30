"Откройте, Давид": Иван Стебунов

Давид Виннер встретился с ведущим актером Московского театра "Современник" Иваном Стебуновым и первым посмотрел спектакль "Это жизнь" по пьесе Атола Фугарда "Здесь живут люди".

На какие темы сегодня говорит "Современник" со зрителем и почему не всем может быть приятен этот разговор? О какой роли мечтает Иван и с каким материалом он планирует поработать уже как режиссер? Почему Стебунов на несколько лет уходил из медийного пространства и не выходил на сцену "Современника"? Как Михаил Ефремов помог ему вернуться?

О Галине Волчек, киноработах, внутреннем камертоне и любимом театре смотрите в новом выпуске программы "Откройте, Давид".