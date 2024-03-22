Актер Павел Ворожцов объяснил возросшую популярность романа "Мастер и Маргарита"

По мнению актера Павла Ворожцова, популярность романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" обусловлена выходом в прокат одноименного фильма Михаила Локшина. Именно после этого многие решили перечитать произведение.

Кроме того, в Интернете можно найти большое количество аудиоверсий романа, которые позволяют слушателям по-новому взглянуть на драматургию сюжета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.