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22 марта, 13:00

Культура

Актер Павел Ворожцов объяснил возросшую популярность романа "Мастер и Маргарита"

Актер Павел Ворожцов объяснил возросшую популярность романа "Мастер и Маргарита"

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По мнению актера Павла Ворожцова, популярность романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" обусловлена выходом в прокат одноименного фильма Михаила Локшина. Именно после этого многие решили перечитать произведение.

Кроме того, в Интернете можно найти большое количество аудиоверсий романа, которые позволяют слушателям по-новому взглянуть на драматургию сюжета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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