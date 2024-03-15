Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 марта, 20:00

Культура

"Кинореквизит": телевизор, мотоцикл, чемодан

"Кинореквизит": телевизор, мотоцикл, чемодан

"Моя Москва": Борис Львович. Часть 2

"Звезды советского экрана": лучшие комедийные роли Олега Табакова

"Это Москва. Люди": директор музея Москвы Анна Трапкова

"Интервью": Алексей Розин – о роли в фильме "Мастер и Маргарита"

Актер Алексей Розин рассказал о съемках исторической драмы "Злой город"

"Сити": кинопремьеры недели в столице

Актер Алексей Розин рассказал о знакомстве с Андреем Кончаловским

Актер Алексей Розин объяснил, почему спектакли со временем меняются

В Москве открылась выставка, посвященная актеру Олегу Янковскому

Ведущий Владимир Березин в программе "Кинореквизит" рассказывает об истории кино и советской эпохе через знакомые каждому предметы быта и реквизит. В этом выпуске речь пойдет о телевизорах, мотоциклах и чемоданах.

Какие модели телевизоров были самыми востребованными и популярными? Кому передал привет Эльдар Рязанов в "Иронии судьбы, или С легким паром"? И в чем ошибся герой ленты "Москва слезам не верит" Рудольф? Чем был так хорош мотоцикл "ИЖ – Планета"? Как Николай Караченцов на съемках "Приключений Электроника" стал байкером? Что хранили в чемоданах герои советских фильмов? И кто спел песню "А ну-ка убери свой чемоданчик" за Александра Панкратова-Черного?" Об этом – в программе "Кинореквизит".

Читайте также
Программа: Кинореквизит
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика