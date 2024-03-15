"Кинореквизит": телевизор, мотоцикл, чемодан

Ведущий Владимир Березин в программе "Кинореквизит" рассказывает об истории кино и советской эпохе через знакомые каждому предметы быта и реквизит. В этом выпуске речь пойдет о телевизорах, мотоциклах и чемоданах.

Какие модели телевизоров были самыми востребованными и популярными? Кому передал привет Эльдар Рязанов в "Иронии судьбы, или С легким паром"? И в чем ошибся герой ленты "Москва слезам не верит" Рудольф? Чем был так хорош мотоцикл "ИЖ – Планета"? Как Николай Караченцов на съемках "Приключений Электроника" стал байкером? Что хранили в чемоданах герои советских фильмов? И кто спел песню "А ну-ка убери свой чемоданчик" за Александра Панкратова-Черного?" Об этом – в программе "Кинореквизит".