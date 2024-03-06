"Звезды советского экрана": лучшие фильмы Евгения Карелова

Март 1978 года. На страницах свежего выпуска журнала "Советский экран" решили обратить внимание на печальную дату. Уже год как нет режиссера фильмов: "Семь стариков и одна девушка", "Служили два товарища", "Два капитана" – все это сделал режиссер Евгений Карелов.

Почему Леонида Гайдая так рассердила комедия "Семь стариков и одна девушка"? И что было не так с гримом у Вениамина Смехова в картине "Служили два товарища"? Какие претензии были у Ирины Печерниковой к партнерше по фильму "Два капитана"? И как погиб режиссер Евгений Карелов?

Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".