06 декабря, 16:45Город
Памятную доску с героями комедии "Горе от ума" Грибоедова открыли в Москве
Памятная доска появилась на стене исторического особняка на улице Мясницкой в Москве. На новом барельефе изображены герои произведения Александра Грибоедова. Именно в особняке на Мясницкой улице писатель работал над книгой. Здесь же во время одного из балов он впервые прочел публике свое произведение.
Событие приурочено к 200-летию выхода в свет комедии "Горе от ума" Грибоедова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.