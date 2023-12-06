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06 декабря, 16:45

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Памятную доску с героями комедии "Горе от ума" Грибоедова открыли в Москве

Памятную доску с героями комедии "Горе от ума" Грибоедова открыли в Москве

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Памятная доска появилась на стене исторического особняка на улице Мясницкой в Москве. На новом барельефе изображены герои произведения Александра Грибоедова. Именно в особняке на Мясницкой улице писатель работал над книгой. Здесь же во время одного из балов он впервые прочел публике свое произведение.

Событие приурочено к 200-летию выхода в свет комедии "Горе от ума" Грибоедова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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