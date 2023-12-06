Собянин одобрил строительство двух логистических комплексов в ТиНАО

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Проекты возведения двух логистических центров в ТиНАО и одного офисного комплекса в Обручевском районе утверждены. Об этом сообщил в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.



По его словам, инвесторы построят эти три центра в рамках городской программы по стимулированию создания рабочих мест.

Так, два логистических центра появятся неподалеку от деревни Терехово и Сенькино-Секерино, где смогут получить работу около 9,4 тысячи человек. Многофункциональный офисный комплекс должны возвести на улице Академика Семенихина на 1,5 тысячи рабочих мест, заключил мэр Москвы.

Ранее заммэра Владимир Ефимов сообщил, что три новых объекта коммерческой недвижимости возведут в Москве в ближайшие пять лет. По его словам, город выделил 2,3 гектара земли для строительства торгово-развлекательного центра, многофункционального и семейного комплексов в трех районах столицы.



В Москве появятся еще 10 спортивных центров