Коммунальные службы Москвы продолжают мониторинг состояния улично-дорожной сети

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Городские коммунальные службы продолжают отслеживать состояние улично-дорожной сети, а также проводить регламентные работы в соответствии с погодой в Москве. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Там отметили, что под особым контролем специалистов остаются пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, социальным объектам. Столичные улицы, тротуары и дворовые территории очищаются от снега, который далее погружается и вывозится.

В светлое время суток рабочие чистят от снега и наледи крыши домов, водозаборные желоба и воронки водостоков. Места проведения работ ограждают лентами и специальными заграждениями. Пресс-служба попросила горожан быть внимательными и не заходить за ограждения.

По прогнозам синоптиков, в Москве 6 декабря будет облачная погода с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег и изморозь, на дорогах может появиться гололедица.

Температура воздуха днем в столице будет варьироваться от -10 до -12 градусов, по области – от -8 до -13 градусов. Ночью в городе похолодает до -18 градусов, а в Подмосковье – до -21 градуса.

Городские службы уделяют повышенное внимание уборке крыш и фасадов зданий