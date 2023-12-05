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05 декабря, 18:15

Безопасность

Опасную для детей горку ликвидировали на севере Москвы

Опасную для детей горку ликвидировали на севере Москвы

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Опасную горку ликвидировали на севере столицы. Этого добились сотрудники Госавтоинспекции. Речь идет о склоне на Алтуфьевском шоссе, рядом с домом № 42.

Горка находилась около проезжей части и никаким правилам безопасности не отвечала. Коммунальщикам пришлось расчистить слой снега вплоть до земли. Родителям напомнили, что кататься можно только на специально оборудованных трассах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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