Песков рассказал, что Путину понравилась форум-выставка "Россия" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Решение о превращении международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в постоянную экспозицию пока не принималось, однако Владимиру Путину понравилась выставка. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Но идея витает в воздухе", – отметил он.

Кроме того, Владимир Путин очень заинтересовался выставкой на ВДНХ, заявил пресс-секретарь российского лидера.

"Конечно, физически невозможно за один приезд посмотреть все. Но, действительно, то, что он успел посмотреть, – это очень интересно", – подчеркнул Песков.

Президент РФ приехал на международную форум-выставку, которая проходит в Москве, 4 декабря. Затем он принял участие в церемонии вручения премии "Волонтер года" в рамках форума "Мы вместе".

Выставка проходит в Москве с 4 ноября. В ее мероприятиях задействованы более 1,5 тысячи волонтеров, которые перед открытием прошли специальную подготовку. Российский лидер не присутствовал на самом открытии, однако Песков уточнял, что президент обязательно придет на выставку в другой день.

Форум-выставка работает до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют все 89 регионов России. Каждый понедельник она закрывается для посетителей для проведения технических работ.

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