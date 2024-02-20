Улучшенные театры и библиотеки: как изменились объекты культуры Москвы

В Москве в прошлом году отреставрировали и отремонтировали 76 культурных зданий и помещений. Работы в том числе затронули театры, которые не только привели в порядок внутри и снаружи, но и оснастили современным оборудованием. Кроме того, преображение получили школы искусств и городские библиотеки. Рассказываем подробности обо всех изменениях.
Театры нового уровня
В 2023 году на Берсеневской набережной завершились реставрационные работы в здании Московского государственного театра эстрады. Перед специалистами стояла задача не только сберечь творческое наследие классического сценического искусства, но и оборудовать учреждение передовыми технологиями для создания уникальных постановок.
За годы существования историческая планировка театра подверглась искажению. Специалисты же вернули ей прежний вид, а также восстановили ценные предметы интерьера. В частности, воссоздали паркет из древесины и отреставрировали лепной декор. Что касается непосредственно сцены, то здесь заменили системы освещения, звукоусиления и озвучивания, видеопоказа и другие элементы. Например, в распоряжении сотрудников появились современные приборы, при помощи которых обеспечивается плавный переход и затухание света. Кроме того, был установлен светодиодный экран для воспроизведения видео и различных спецэффектов.
Особое внимание уделили комфорту посетителей. В том числе расположили ряды на удобном для зрителей расстоянии. По словам народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова, городу удалось сделать один из лучших залов.
Преобразился и театр "Практика". Здесь расширили актерское фойе, сделали маленький амфитеатр еще с двумя гримерными местами, а также отремонтировали старинную кладку из кирпича. Кроме того, в театре появились современные режиссерские пульты и технологическое ТВ. Теперь сотрудники учреждения через экраны могут наблюдать за тем, что происходит на сцене, в зале и фойе.
Для слаженной работы всей команды театра сделали радиотрансляцию, которой не было ранее. Послушать ее можно в любом месте здания. Помимо того, сцену оснастили новым осветительным оборудованием. В основном зале, например, теперь есть эффектный дежурный свет.
Улучшенные школы и библиотеки
Работы велись не только в столичных театрах, но и учебных заведениях культурной направленности. Одним из таких стал Московский музыкально-педагогический колледж. В здании утеплили фасады, отремонтировали ступени, навесы, тамбуры и парапеты. Вместе с тем заменили двери и окна. В процессе работ обновили инженерные системы: вентиляцию, отопление, водоснабжение и водоотведение. Также для защиты учащихся появилась новая система охранной безопасности.
Для посетителей с ограниченными возможностями установили пандусы на входах, сделали поручни и тактильные пиктограммы. Территорию возле колледжа озеленили, а также оборудовали ее детскими и спортивными площадками.
Целый комплекс строительных работ провели в здании детской школы искусств имени Даргомыжского. Специалисты установили навесной вентилируемый фасад, гидроизолировали стены подвала.
Без внимания не остались и московские библиотеки. В прошлом году капитально отремонтировали 10 учреждений. В частности, преобразились библиотеки № 85 и 56. Здесь покрасили стены, привели в порядок потолки и полы, а также переустановили окна и двери. Помимо того, заменили кровлю и обновили системы водоснабжения.
Ранее Сергей Собянин заявил, что столичные библиотеки переживают второе рождение и из обычных книгохранилищ превратились в современные центры для развития и самореализации. В залах можно не только почитать, но и посмотреть кино с друзьями или же поработать. Кроме того, в оснащенных по последнему слову пространствах удобно проводить мастер-классы, интерактивные выставки и даже записывать подкасты. В этом году планируют отремонтировать еще 28 библиотек.
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