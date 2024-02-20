Улучшенные театры и библиотеки: как изменились объекты культуры Москвы

В Москве в прошлом году отреставрировали и отремонтировали 76 культурных зданий и помещений. Работы в том числе затронули театры, которые не только привели в порядок внутри и снаружи, но и оснастили современным оборудованием. Кроме того, преображение получили школы искусств и городские библиотеки. Рассказываем подробности обо всех изменениях.



Театры нового уровня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2023 году на Берсеневской набережной завершились реставрационные работы в здании Московского государственного театра эстрады. Перед специалистами стояла задача не только сберечь творческое наследие классического сценического искусства, но и оборудовать учреждение передовыми технологиями для создания уникальных постановок.

За годы существования историческая планировка театра подверглась искажению. Специалисты же вернули ей прежний вид, а также восстановили ценные предметы интерьера. В частности, воссоздали паркет из древесины и отреставрировали лепной декор. Что касается непосредственно сцены, то здесь заменили системы освещения, звукоусиления и озвучивания, видеопоказа и другие элементы. Например, в распоряжении сотрудников появились современные приборы, при помощи которых обеспечивается плавный переход и затухание света. Кроме того, был установлен светодиодный экран для воспроизведения видео и различных спецэффектов.

Особое внимание уделили комфорту посетителей. В том числе расположили ряды на удобном для зрителей расстоянии. По словам народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова, городу удалось сделать один из лучших залов.





Сергей Собянин мэр Москвы Театр Эстрады спустя три месяца после реставрации посетили больше 75 тысяч зрителей. По их отзывам, в здании стало очень комфортно. Например, в зрительном зале появились новые удобные кресла и уклон пола в партере. Теперь спектакль прекрасно видно с любого места.

Преобразился и театр "Практика". Здесь расширили актерское фойе, сделали маленький амфитеатр еще с двумя гримерными местами, а также отремонтировали старинную кладку из кирпича. Кроме того, в театре появились современные режиссерские пульты и технологическое ТВ. Теперь сотрудники учреждения через экраны могут наблюдать за тем, что происходит на сцене, в зале и фойе.

Для слаженной работы всей команды театра сделали радиотрансляцию, которой не было ранее. Послушать ее можно в любом месте здания. Помимо того, сцену оснастили новым осветительным оборудованием. В основном зале, например, теперь есть эффектный дежурный свет.



Улучшенные школы и библиотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работы велись не только в столичных театрах, но и учебных заведениях культурной направленности. Одним из таких стал Московский музыкально-педагогический колледж. В здании утеплили фасады, отремонтировали ступени, навесы, тамбуры и парапеты. Вместе с тем заменили двери и окна. В процессе работ обновили инженерные системы: вентиляцию, отопление, водоснабжение и водоотведение. Также для защиты учащихся появилась новая система охранной безопасности.

Для посетителей с ограниченными возможностями установили пандусы на входах, сделали поручни и тактильные пиктограммы. Территорию возле колледжа озеленили, а также оборудовали ее детскими и спортивными площадками.

Целый комплекс строительных работ провели в здании детской школы искусств имени Даргомыжского. Специалисты установили навесной вентилируемый фасад, гидроизолировали стены подвала.





Сергей Собянин мэр Москвы Помимо общестроительных и отделочных работ, заменили окна и двери, кровлю и инженерные системы. Обеспечили доступ к школе для маломобильных людей. Благоустроили территорию вокруг и установили наружное освещение.

Без внимания не остались и московские библиотеки. В прошлом году капитально отремонтировали 10 учреждений. В частности, преобразились библиотеки № 85 и 56. Здесь покрасили стены, привели в порядок потолки и полы, а также переустановили окна и двери. Помимо того, заменили кровлю и обновили системы водоснабжения.

Ранее Сергей Собянин заявил, что столичные библиотеки переживают второе рождение и из обычных книгохранилищ превратились в современные центры для развития и самореализации. В залах можно не только почитать, но и посмотреть кино с друзьями или же поработать. Кроме того, в оснащенных по последнему слову пространствах удобно проводить мастер-классы, интерактивные выставки и даже записывать подкасты. В этом году планируют отремонтировать еще 28 библиотек.

