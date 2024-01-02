В 2023 году московские библиотеки выдали более 10,9 млн изданий — Собянин

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Столичные библиотеки в 2023 году выдали более 10,9 миллиона изданий. Об этом сообщил Сергей Собянин на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил Собянин, сегодня московские библиотеки переживают второе рождение. За последние годы в рамках национального проекта "Культура" и городской программы "Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия" библиотеки превратились в современные районные центры интеллектуального развития и творческой самореализации.

Мэр Москвы отметил, что самыми активными читателями в прошлом году стали москвичи в возрасте от 31 года до 55 лет. Наибольшей популярностью у них пользовались произведения "Там, где раки поют" Делии Оуэнс, "Авиатор" Евгения Водолазкина и "Щегол" Донны Тартт.

В 2023 году во взрослые и детские городские библиотеки поступило около 389 тысяч книг, а размер фондов составил 15,4 миллиона изданий. Также благодаря проекту "Списанные книги" старые издания смогли обрести свой новы дом. Возможен и другой вариант: если книга уже прочитана, ее можно оставить в пункте буккроссинга.

Также в Москве продолжают развиваться книжные онлайн-сервисы. Например, с помощью ресурса "Библиотеки Москвы" можно найти нужную книгу в едином каталоге, забронировать ее, а также узнать адрес и часы работы ближайшей читальни.

Ранее стало известно, что в преддверии Нового года Московский метрополитен подготовил тематическую подборку книг для праздничного настроения. Пользователям сервиса "Книги в метро" уже доступны произведения Эрнста Теодора Амадея Гофмана, Антона Чехова, Cаши Черного, Павла Засодимского, Чарльза Диккенса.

Московские библиотеки стали местами притяжения жителей столицы