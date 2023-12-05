"Тайны кино": "Берегись автомобиля", "Место встречи изменить нельзя", "Петровка, 38"

"Петровка, 38", "Место встречи изменить нельзя", "Невероятные приключения итальянцев в России" и "Берегись автомобиля" – в свое время эти фильмы с трюками советские зрители смотрели с большим интересом. До сих пор работа множества кинематографистов, которые не боялись рисковать собственными жизнями ради эффектных кадров, вызывает удивление.

Кто придумал автопогоню для фильма "Петровка, 38"? Из-за чего на картине "Место встречи изменить нельзя" чуть не погиб каскадер? Чья работа восхитила иностранную часть группы комедии "Невероятные приключения итальянцев в России"? Зачем Эльдар Рязанов сел в трюковую машину на съемках "Берегись автомобиля"? Об этом – в программе "Тайны кино".