Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 10:45

Культура

"Тайны кино": "Берегись автомобиля", "Место встречи изменить нельзя", "Петровка, 38"

"Тайны кино": "Берегись автомобиля", "Место встречи изменить нельзя", "Петровка, 38"

"Тайны нашей эстрады": "Где же моя темноглазая, где?". Кто виноват в развале "Песняров"?

Комедию "Безумные влюбленные" покажут 13 декабря в театре "Школа современной пьесы"

Выставка "Павел Филонов. Художник мирового расцвета" откроется в парке "Зарядье"

Жителям столицы рассказали, куда пойти 5 декабря

Москвичам представили развлекательную программу на вторник, 5 декабря

Премьера новой экранизации повести "Вам и не снилось" прошла в Москве

Выставка "ПРОреставрацию" прошла в историческом здании типографии Сытина

"Сити": три лучших русских романа на ярмарке Non/fiction

"Актуальный репортаж": где в столице можно посмотреть "Щелкунчика"

"Петровка, 38", "Место встречи изменить нельзя", "Невероятные приключения итальянцев в России" и "Берегись автомобиля" – в свое время эти фильмы с трюками советские зрители смотрели с большим интересом. До сих пор работа множества кинематографистов, которые не боялись рисковать собственными жизнями ради эффектных кадров, вызывает удивление.

Кто придумал автопогоню для фильма "Петровка, 38"? Из-за чего на картине "Место встречи изменить нельзя" чуть не погиб каскадер? Чья работа восхитила иностранную часть группы комедии "Невероятные приключения итальянцев в России"? Зачем Эльдар Рязанов сел в трюковую машину на съемках "Берегись автомобиля"? Об этом – в программе "Тайны кино".

Читайте также
Программа: Тайны кино
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика