Новый киноляп обнаружили в советской мелодраме "Москва слезам не верит"

Фото: кадры из фильма "Москва слезам не верит"; режиссер – Владимир Меньшов; производство – "Мосфильм"

В советской мелодраме "Москва слезам не верит", вышедшей на экраны в 1980 году, обнаружили новый киноляп. Об этом сообщает РБК.

Сюжет известной картины разворачивается вокруг трех подруг из провинции: Катерины, Люды и Тоси. Действия происходят в Москве в конце 1950-х годов.

Киноляп, только недавно обнаруженный зрителями, связан с пледом. Он используется в фильме по назначению и в качестве настенного ковра.

В одной из картин плед размещается на стене в квартире Володи. Он находится в качестве настенного ковра прямо за спиной Катерины. В другой тем же самым пледом Катерину накрывает Гоша.

До этого киноляп обнаружили в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" режиссера Эльдара Рязанова. Он был связан с ручками на шкафу. К концу первой серии ручки исчезли со старого места.



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