В "Кавказской пленнице" нашли киноляпы в сцене с Трусом

Фото: кадры из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"; режиссер Леонид Гайдай; производство – Госкино, Мосфильм

В комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", вышедшей на экраны в 1967 году, нашли новые киноляпы, сообщает РБК.

Все они относятся к сцене, в которой герой Георгия Вицина Трус сидит в качестве билетера при входе на танцевальную площадку. Ее можно найти на 21-й минуте фильма.

В тот момент, когда Трус лихорадочно пересчитывает купюры, на столе рядом с ним лежит карандаш, однако он повернут к персонажу то красной стороной, то черной.

Также найден киноляп со стаканом. Сперва он стоит рядом с бутылкой воды. Трус глотает разорванный билетик, запивает его водой, после чего ставит стакан на стол и начинает считать деньги. Уже через секунду на другом кадре стакан на столе отсутствует.

Кроме того, меняет положение и билетная лента в катушке, когда Вицин перелистывает банкноты в пачке. На общем плане видно, что лента, которая поначалу висела ровно, после подсчета денег заметно перекосилась.

Ранее новый киноляп нашли в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" режиссера Эльдара Рязанова. Создателей картины поймали на невнимательности при съемке сцены первой серии, где Женя и Надя только выясняют, кто хозяин квартиры и кому надо ее покинуть.

В кадре заметен сервант, у которого две блестящие ручки. На нем размещены две черно-белые фотографии Нади и Ипполита. Однако ближе к концу первой серии, где продолжается все тот же новогодний вечер, одной из ручек шкафа уже нет.

"Тайны кино": "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Москва слезам не верит"