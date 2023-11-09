"Тайны нашей эстрады": "Жить не можем иначе!". Роковой выбор группы "Земляне"

Пока другие артисты стояли у микрофонов по стойке "смирно", группа "Земляне" нарушала все запреты, существовавшие на советской эстраде. Но одно железное правило музыканты соблюдали беспрекословно: нельзя сорвать концерт, чего бы это ни стоило. Но однажды любимцы публики не оказались в ситуации, когда выход на сцену мог привести к грандиозному скандалу.

Как "Землянам" удалось выкрутиться из весьма скользкой ситуации? Почему на группу ополчилась советская пресса? И что помогало музыкантам выдерживать по пять концертов в день?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".