В столичном транспорте запустили киноэкскурсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Киноэкскурсии в столичном городском транспорте запустили в рамках спецпроекта "Кинокарта России". На них можно попасть на маршрутах автобуса М3, трамвая № 3 и речного трамвая "Сердце Столицы", сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов проекта.

"Теперь поездки на общественном транспорте станут гораздо интереснее и для многих превратятся из полусонного передвижения на работу, в школу или домой в увлекательное и познавательное путешествие в мир кино", – отметил главный редактор портала "Кино-театр.ру" Жан Просянов.

По словам Просянова, в будущем маршруты могут расширить.

Как подчеркнули авторы "Кинокарты России", благодаря таким поездкам можно будет узнать о местах съемок сцен из фильмов "Москва слезам не верит", "Служебный роман", "Джентльмены удачи", "Застава Ильича" и других отечественных картин. Карточки с рассказами о кинокартинах будут меняться с остановками. Озвучкой занимался актер театра и кино Никита Тарасов.

"Кинокарта России" является онлайн-картой значимых для данной индустрии мест. Граждане могут узнать об адресах, по которым снимались фильмы и сериалы. Особенность проекта заключается в том, что кинометки могут добавлять создатели "Кинокарты", авторы фильмов и обычные пользователи.

Ранее стало известно, что вход на постоянную экспозицию Музея кино на ВДНХ будет бесплатным во время работы международной выставки-форума "Россия". Гости смогут посетить экспозицию "Лабиринт истории", которая расскажет о главных событиях первого столетия российского кинематографа. Также музей пригласил посмотреть на такие выставки, как "Кабинет Сергея Эйзенштейна", "Время Побед", представляющее собрание наград отечественного кинематографа.

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