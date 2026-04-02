Детская версия сайта появилась у программы "Миллион призов"

Детская версия сайта появилась у городской программы "Миллион призов", передал портал мэра и правительства Москвы.

После авторизации на сайте программы ag-vmeste.ru при помощи Mos ID пользователи от 6 до 14 лет увидят всплывающее окно, ведущее в "Лавку сокровищ", где юные горожане могут обменять детские баллы на поощрения. Также попасть в "Лавку" можно через раздел на платформе "Активный гражданин – детям". Основная версия сайта будет доступной только для взрослых участников.

На главной странице "Лавки сокровищ" различные персонажи расскажут подробнее о детских баллах программы и объяснят, как их можно получить на платформе "Активного гражданина". Например, юные горожане могут проходить викторины, участвовать в опросах и играх, решать примеры на скорость.

Также здесь содержится информация о том, как приобрести поощрение за баллы. Детям доступны творческие наборы, билеты в парки развлечений, выставки и на экскурсии, промокоды на скидки в кафе. Также баллы можно отправить на благотворительность.

Ранее платформа "Активный гражданин – детям" запустила первую многопользовательскую игру "Интеллектуальный поединок". Она представляет собой квиз, в который может сыграть вся семья. Участникам игры предстоит отвечать на вопросы об истории, транспорте и архитектуре Москвы.

