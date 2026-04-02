02 апреля, 08:30

Общество

Детская версия сайта появилась у программы "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детская версия сайта появилась у городской программы "Миллион призов", передал портал мэра и правительства Москвы.

После авторизации на сайте программы ag-vmeste.ru при помощи Mos ID пользователи от 6 до 14 лет увидят всплывающее окно, ведущее в "Лавку сокровищ", где юные горожане могут обменять детские баллы на поощрения. Также попасть в "Лавку" можно через раздел на платформе "Активный гражданин – детям". Основная версия сайта будет доступной только для взрослых участников.

На главной странице "Лавки сокровищ" различные персонажи расскажут подробнее о детских баллах программы и объяснят, как их можно получить на платформе "Активного гражданина". Например, юные горожане могут проходить викторины, участвовать в опросах и играх, решать примеры на скорость.

Также здесь содержится информация о том, как приобрести поощрение за баллы. Детям доступны творческие наборы, билеты в парки развлечений, выставки и на экскурсии, промокоды на скидки в кафе. Также баллы можно отправить на благотворительность.

Ранее платформа "Активный гражданин – детям" запустила первую многопользовательскую игру "Интеллектуальный поединок". Она представляет собой квиз, в который может сыграть вся семья. Участникам игры предстоит отвечать на вопросы об истории, транспорте и архитектуре Москвы.

Читайте также


Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

