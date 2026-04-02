02 апреля, 09:36

Экономика

Кабмин РФ распространил запрет на экспорт бензина на производителей нефтепродуктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство РФ распространило действующие до 31 июля 2026 года ограничения на экспорт бензина на самих производителей нефтепродуктов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее решение было принято для сохранения стабильности на внутреннем топливном рынке в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ, а также из-за роста мировых цен на нефть.

При этом ограничение не распространяется на поставки в рамках международных межправительственных соглашений.

Временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива продлили в конце января 2026 года. Тогда производители нефтепродуктов освобождались от действия запрета.

Позже, в конце марта, стало известно о планах кабмина вновь ввести запрет на экспорт. Среди причин указывалась необходимость стабилизации цен и обеспечения приоритетного снабжения внутреннего рынка.

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

