Кабмин РФ распространил запрет на экспорт бензина на производителей нефтепродуктов

Правительство РФ распространило действующие до 31 июля 2026 года ограничения на экспорт бензина на самих производителей нефтепродуктов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее решение было принято для сохранения стабильности на внутреннем топливном рынке в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ, а также из-за роста мировых цен на нефть.

При этом ограничение не распространяется на поставки в рамках международных межправительственных соглашений.

Временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива продлили в конце января 2026 года. Тогда производители нефтепродуктов освобождались от действия запрета.

Позже, в конце марта, стало известно о планах кабмина вновь ввести запрет на экспорт. Среди причин указывалась необходимость стабилизации цен и обеспечения приоритетного снабжения внутреннего рынка.

