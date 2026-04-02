02 апреля, 09:24

Экономика

Минпромторг не исключил появления требования ставить российскую ОС в автомобили

Минпромторг РФ рассматривает введение обязательного требования по установке российской операционной системы (ОС) в автомобили отечественного производства. Будущими планами поделился глава ведомства Антон Алиханов на полях Международного транспортно-логистического форума.

"Как перспективу, к которой мы должны идти, несомненно", – цитирует его ТАСС.

В качестве возможной ОС министр промышленности и торговли выделил "Аврору". Однако он уточнил, что это может быть и любая другая система, соответствующая требованиям кибербезопасности.

При этом ранее Алиханов подчеркивал, что данное нововведение может коснуться и импортируемых авто.

Между тем компания "АГР Холдинг" анонсировала появление в стране нового отечественного автобренда Tenet Plus. Марка была разработана совместно с китайским брендом Defetoo. Причем этот проект стал для них третьим после Tenet и Jeland.

Никаких подробностей о будущих моделях авто пока не сообщается. Тем не менее известно, что бренд будет отличаться "выразительным дизайном и динамичным характером". Кроме того, авто разработают с учетом российских условий с фокусом на надежность.

Минпромторг РФ расширил список автомобилей с налогом на роскошь

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

