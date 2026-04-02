Минпромторг не исключил появления требования ставить российскую ОС в автомобили

Минпромторг РФ рассматривает введение обязательного требования по установке российской операционной системы (ОС) в автомобили отечественного производства. Будущими планами поделился глава ведомства Антон Алиханов на полях Международного транспортно-логистического форума.

"Как перспективу, к которой мы должны идти, несомненно", – цитирует его ТАСС.

В качестве возможной ОС министр промышленности и торговли выделил "Аврору". Однако он уточнил, что это может быть и любая другая система, соответствующая требованиям кибербезопасности.

При этом ранее Алиханов подчеркивал, что данное нововведение может коснуться и импортируемых авто.

Между тем компания "АГР Холдинг" анонсировала появление в стране нового отечественного автобренда Tenet Plus. Марка была разработана совместно с китайским брендом Defetoo. Причем этот проект стал для них третьим после Tenet и Jeland.

Никаких подробностей о будущих моделях авто пока не сообщается. Тем не менее известно, что бренд будет отличаться "выразительным дизайном и динамичным характером". Кроме того, авто разработают с учетом российских условий с фокусом на надежность.