Более 20 пострадавших при ЧП на "Нижнекамскнефтехиме" остаются в больницах

Фото: МАХ/"МЧС России"

24 пострадавших в результате пожара на предприятии "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане остаются на лечении в федеральных медцентрах, больницах Казани, Нижнекамска и Москвы. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

По его словам, состояние 10 из них оценивается как тяжелое. Остальные находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Пожар в промышленной зоне города Нижнекамска в Татарстане произошел 31 марта. По предварительной информации, во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука возникло воспламенение газовой смеси на площади 1 тысяча квадратных метров, за которым последовал взрыв. Позже возгорание было локализовано.

В результате ЧП погибли 3 человека, еще 72 пострадали. Из них 10 человек доставили в Москву специальным бортом МЧС РФ. Еще 9 человек пропали.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В городе объявлен трехдневный траур.