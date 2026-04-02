SCMP: ученые в Китае заявили, что капли из спермы свиней вылечивают болезнь Альцгеймера

Фото: 123RF.com/digicomphoto

Ученые в Китае выяснили, что капли из спермы свиней помогут вылечить болезнь Альцгеймера, передало издание South China Morning Post.

Группа ученых Шэньянского фармацевтического университета в Китае под руководством профессора Чжан Юя предложила технологию использования экзосом, полученных из свиной спермы, в форме глазных капель, чтобы лечить ретинобластомы.

Данный метод может улучшить доставку лекарств через труднопреодолимые барьеры, например гематоэнцефалический – это защитный "фильтр" между кровеносной системой и мозгом, объяснил исследователь в области доставки лекарств из Университета Аделаиды в Австралии Чжао Чунься.

Экзосомы смогут проникать глубоко в сетчатку и теоретически могут преодолеть защитные механизмы мозга, что повлияет на борьбу с болезнью Альцгеймера. Отмечается, что для исследований были выбраны именно свиньи, так как их тканевая структура похожа на человеческую.

Содержащиеся в сперме экзосомы покрывают сперматозоиды невидимой оболочкой, что предотвращает уничтожение иммунной системой. При этом разработанный учеными метод показал высокую эффективность против раковых клеток ретинобластомы, обеспечив торможение роста или уничтожение клеток на 82,7%.

Ранее в России первый пациент получил персонализированную вакцину от рака. Противоопухолевая мРНК-вакцина "Неоонковак" была применена в НМИЦ радиологии Минздрава. Пациентом стал 60-летний житель Курской области с меланомой кожи. Научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что первые результаты появятся через три месяца.

