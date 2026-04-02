02 апреля, 12:10

SCMP: ученые в Китае заявили, что капли из спермы свиней вылечивают болезнь Альцгеймера

Фото: 123RF.com/digicomphoto

Ученые в Китае выяснили, что капли из спермы свиней помогут вылечить болезнь Альцгеймера, передало издание South China Morning Post.

Группа ученых Шэньянского фармацевтического университета в Китае под руководством профессора Чжан Юя предложила технологию использования экзосом, полученных из свиной спермы, в форме глазных капель, чтобы лечить ретинобластомы.

Данный метод может улучшить доставку лекарств через труднопреодолимые барьеры, например гематоэнцефалический – это защитный "фильтр" между кровеносной системой и мозгом, объяснил исследователь в области доставки лекарств из Университета Аделаиды в Австралии Чжао Чунься.

Экзосомы смогут проникать глубоко в сетчатку и теоретически могут преодолеть защитные механизмы мозга, что повлияет на борьбу с болезнью Альцгеймера. Отмечается, что для исследований были выбраны именно свиньи, так как их тканевая структура похожа на человеческую.

Содержащиеся в сперме экзосомы покрывают сперматозоиды невидимой оболочкой, что предотвращает уничтожение иммунной системой. При этом разработанный учеными метод показал высокую эффективность против раковых клеток ретинобластомы, обеспечив торможение роста или уничтожение клеток на 82,7%.

Ранее в России первый пациент получил персонализированную вакцину от рака. Противоопухолевая мРНК-вакцина "Неоонковак" была применена в НМИЦ радиологии Минздрава. Пациентом стал 60-летний житель Курской области с меланомой кожи. Научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что первые результаты появятся через три месяца.

Читайте также


Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

