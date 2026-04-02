02 апреля, 14:29

Экономика

ФАС усилит контроль за ценами в преддверии паводкового сезона

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявила об усилении контроля за ценами в преддверии паводкового сезона, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

В частности, территориальные управления службы наладят взаимодействие с региональными и местными властями для оперативного обмена информацией и предотвращения возможного роста цен.

В случае начала паводков в регионе УФАС направит производителям питьевой воды, продуктов питания и лекарств, а также крупным торговым и аптечным сетям письма с требованием обеспечить наличие достаточного количества товаров, добросовестное поведение на рынке и недопущение необоснованного повышения цен. Кроме того, будет начат мониторинг цен на указанные товары.

При обнаружении признаков нарушений антимонопольного законодательства ведомство примет соответствующие меры.

Ранее ФАС напомнила производителям куриных яиц о запрете на необоснованное повышение цен. Как подчеркнули в службе, данный товар признан социально значимым продуктом, поэтому изготовители обязаны соблюдать установленные правила.

Также ведомство рекомендовало участникам рынка придерживаться социально ответственного ценообразования при повышенном спросе.

