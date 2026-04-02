В Москве завели дела против пяти подростков за попытки поджога

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С начала 2026 года в Москве были возбуждены уголовные дела против пяти подростков за попытки поджога и покушение на убийство, которые они совершили под дистанционным влиянием мошенников. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Данный отчет был представлен в рамках пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", участниками которой стали начальник управления информации ГУ МВД РФ по Москве Владимир Васенин, замначальника управления по борьбе с IT-преступлениями Владимир Прасолов и детский омбудсмен Ольга Ярославская.

Правоохранители напомнили, что в период с 2025 года по начало 2026-го в столице было зарегистрировано 37 случаев мошенничества, совершенных несовершеннолетними под дистанционным воздействием. Причем в 2025 году на учете в ПДН состояли 62 подростка, совершивших преступления экстремистской направленности, тогда как в 2024-м таких было 24.

"Кто эти дети? Возраст 14–17 лет, чаще юноши. Из благополучных, полных семей. Хорошо учатся, социализированы, не состояли на учете. Жертвой может стать кто угодно", – говорится в сообщении.

В МВД подчеркивают, что схема преступления проста. В частности, анонимный куратор, используя телефон или мессенджеры, дает указания, после чего ребенок, не осознавая этого, становится участником преступной деятельности.

Ранее на улице Менжинского на северо-востоке столицы произошел взрыв в отделении банка. Правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 15-летний подросток.

Юноша признался, что совершил поджог по телефонным указаниям кураторов. По предварительной версии, он облил банкомат в отделении банка легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

