Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
02 апреля, 15:05

Происшествия

В Москве завели дела против пяти подростков за попытки поджога

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С начала 2026 года в Москве были возбуждены уголовные дела против пяти подростков за попытки поджога и покушение на убийство, которые они совершили под дистанционным влиянием мошенников. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Данный отчет был представлен в рамках пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", участниками которой стали начальник управления информации ГУ МВД РФ по Москве Владимир Васенин, замначальника управления по борьбе с IT-преступлениями Владимир Прасолов и детский омбудсмен Ольга Ярославская.

Правоохранители напомнили, что в период с 2025 года по начало 2026-го в столице было зарегистрировано 37 случаев мошенничества, совершенных несовершеннолетними под дистанционным воздействием. Причем в 2025 году на учете в ПДН состояли 62 подростка, совершивших преступления экстремистской направленности, тогда как в 2024-м таких было 24.

"Кто эти дети? Возраст 14–17 лет, чаще юноши. Из благополучных, полных семей. Хорошо учатся, социализированы, не состояли на учете. Жертвой может стать кто угодно", – говорится в сообщении.

В МВД подчеркивают, что схема преступления проста. В частности, анонимный куратор, используя телефон или мессенджеры, дает указания, после чего ребенок, не осознавая этого, становится участником преступной деятельности.

Ранее на улице Менжинского на северо-востоке столицы произошел взрыв в отделении банка. Правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 15-летний подросток.

Юноша признался, что совершил поджог по телефонным указаниям кураторов. По предварительной версии, он облил банкомат в отделении банка легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

"Московский патруль": подросток устроил поджог на АЗС на севере Москвы

Читайте также


происшествиягород

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика