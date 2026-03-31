В Москве задержан подросток за поджог автозаправочной станции

Полиция задержала подростка по подозрению в поджоге автозаправочной станции на улице Космонавта Волкова в Москве, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем канале в МАХ.

Как выяснило следствие, юноша 2010 года рождения получил соответствующее задание от анонимного лица в одном из мессенджеров. Сначала он облил топливораздаточную колонку легковоспламеняющейся жидкостью, после чего совершил поджог и скрылся.

В результате происшествия никто не пострадал, а сам нарушитель получил незначительные ожоги. Его удалось поймать спустя примерно 4 часа. Как подчеркнула Волк, несовершеннолетний действовал под влиянием неизвестного, угрожавшего расправой его семье.

Ранее 15-летний подросток поджег банкомат на бульваре Дмитрия Донского в Северном Бутове. Позже подозреваемого удалось задержать, после чего он признался, что преступление совершил под воздействием третьих лиц.

Спустя время по факту ЧП возбудили уголовное дело по статьям "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Хулиганство". В рамках следственных действий юноша был доставлен в подразделение московского СК РФ.

