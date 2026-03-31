31 марта, 16:46

Происшествия

В Москве задержан подросток за поджог автозаправочной станции

Фото: MAX/"Ирина Волк"

Полиция задержала подростка по подозрению в поджоге автозаправочной станции на улице Космонавта Волкова в Москве, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем канале в МАХ.

Как выяснило следствие, юноша 2010 года рождения получил соответствующее задание от анонимного лица в одном из мессенджеров. Сначала он облил топливораздаточную колонку легковоспламеняющейся жидкостью, после чего совершил поджог и скрылся.

В результате происшествия никто не пострадал, а сам нарушитель получил незначительные ожоги. Его удалось поймать спустя примерно 4 часа. Как подчеркнула Волк, несовершеннолетний действовал под влиянием неизвестного, угрожавшего расправой его семье.

Ранее 15-летний подросток поджег банкомат на бульваре Дмитрия Донского в Северном Бутове. Позже подозреваемого удалось задержать, после чего он признался, что преступление совершил под воздействием третьих лиц.

Спустя время по факту ЧП возбудили уголовное дело по статьям "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Хулиганство". В рамках следственных действий юноша был доставлен в подразделение московского СК РФ.

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

