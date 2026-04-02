В "АвтоВАЗе" заявили, что платная подписка на Lada подойдет частным клиентам и юрлицам

Платная подписка на автомобили Lada может быть удобной для частных клиентов и юридических лиц. Об этом заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в кулуарах Международного транспортно-логистического форума.

По его словам, подписка подойдет в том числе и для такси. Автомобилистам не придется дополнительно тратиться на страховку, резину или сервис – все будет включено в плату.

Соколов добавил, что компания не делает акцент на каком-то определенном клиентском сервисе. Введение подписки является способом увеличения объема производства и продаж. Это должно оказать положительное влияние на финансовый результат "АвтоВАЗа".

О введении платной подписки на автомобили Lada весной этого года Соколов сообщил 27 марта. Ежемесячная стоимость составит порядка 40 тысяч рублей. Сначала абонемент будет распространяться только на модель Vesta, а в будущем он затронет в том числе Largus и Granta.

