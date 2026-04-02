02 апреля, 16:20

Политика

Посол Белоруссии заявил, что ему в Москве не хватает сушек без соли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Посол Белоруссии в России Юрий Селиверстов в интервью телеканалу "Союзный" признался, что в Москве ему не хватает белорусских сушек без соли, и он бы хотел, чтобы они появились на столичных прилавках.

Он рассказал, что в Белоруссии такие сушки называются "ахлоридными" и даже в Минске их было не очень много. В Москве он их пока не встречал, поэтому привозит их себе из Минска.

Посол добавил, что был очень рад увидеть на российских прилавках белорусский картофель, поставки которого ранее согласовали президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Селиверстов напомнил, что в прошлом году в России в определенный период возникли сложности с картофелем и тогда власти обратились за помощью к белорусам.

"Александр Григорьевич тогда приезжал и Владимиру Владимировичу Путину говорил: "Картошкой обеспечим, будьте спокойны". Вот в этом году мы все это наблюдаем", – отметил посол.

Ранее сообщалось, что Россия оказалась на третьем месте среди стран "Большой двадцатки" (G20) по доступности картофеля. В частности, килограмм овоща в стране обходится в 52,1 рубля. Дешевле его можно приобрести только в Индии.

политикаеда

