02 апреля, 16:13
СК РФ возбудил дело о теракте после поджога АЗС в Санкт-Петербурге
Фото: MAX/"Следком"
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте в отношении 62-летней женщины, которая подозревается в поджоге заправочной станции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным следователей, вечером 1 апреля во Фрунзенском районе женщина бросила бутылку с воспламеняющейся жидкостью в сторону топливораздаточных колонок. В результате никто не пострадал.
Предварительно установлено, что неизвестные вынудили женщину совершить преступление при помощи телефонной связи.
В настоящее время подозреваемая задержана. Следователи уже осмотрели место происшествия.
Ранее четверо подростков были задержаны за поджоги объектов транспортной инфраструктуры, а также связи и кредитно-финансовой системы в Московском регионе. Преступления они совершали по заданиям украинских спецслужб.
Выяснилось, что подростки общались с девушками в группах для знакомств в мессенджере Telegram. По их просьбе злоумышленники пересылали координаты школ, торговых центров и адресов проживания.
