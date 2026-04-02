СК РФ возбудил дело о теракте после поджога АЗС в Санкт-Петербурге

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте в отношении 62-летней женщины, которая подозревается в поджоге заправочной станции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следователей, вечером 1 апреля во Фрунзенском районе женщина бросила бутылку с воспламеняющейся жидкостью в сторону топливораздаточных колонок. В результате никто не пострадал.

Предварительно установлено, что неизвестные вынудили женщину совершить преступление при помощи телефонной связи.

В настоящее время подозреваемая задержана. Следователи уже осмотрели место происшествия.

Ранее четверо подростков были задержаны за поджоги объектов транспортной инфраструктуры, а также связи и кредитно-финансовой системы в Московском регионе. Преступления они совершали по заданиям украинских спецслужб.

Выяснилось, что подростки общались с девушками в группах для знакомств в мессенджере Telegram. По их просьбе злоумышленники пересылали координаты школ, торговых центров и адресов проживания.

